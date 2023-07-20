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Muş'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i bebek 8 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Muş-Bingöl karayolunda meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı ve 1'i bebek 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

MUŞ'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i bebek 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Muş- Bingöl karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 49 AL 996 plakalı hafif ticari araç ile 42 AJM 859 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1'i bebek 8 kişi yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulanslarla yaralılar, Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan bebek, hastanede yapılan müdahalenin ardından Elazığ'a sevk edildi.

Polis ekipleri bölgede trafiğin kontrollü geçişini sağlarken, kullanılamaz hale gelen araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tragger Bingöl Muş Güncel Haberler

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