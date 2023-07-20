Muş'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i bebek 8 kişi yaralandı

Muş-Bingöl karayolunda meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı ve 1'i bebek 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.