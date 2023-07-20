Muş'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1'i bebek 8 yaralı

MUŞ - Muş- Bingöl karayolu üzerinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Muş-Bingöl kara yolunun 10 kilometresinde meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı. Kazaya karışan 49 AL 996 plakalı hafif ticari araç ile 42 AJM 859 plakalı otomobillerin sürücülerinin isimleri henüz öğrenilmedi. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulanslar, yaralıları Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan bebek, hastanede yapılan müdahalenin ardından Elazığ'a sevk edildi. Ola yerine gelen Polis ekipleri kaza alanında trafiğin kontrollü geçişini sağlamak için gerekli önlemleri aldı. Kazada kafa kafaya çarpışan arabalar ise kullanılamaz hale gelerek çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.