Muş'ta Güvenli Okul Projesi kapsamında eş zamanlı uygulama yapıldı

Muş İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından eğitim öğretimin daha huzurlu ve güven içerisinde sürdürülebilmesi için 'Güvenli Okul Projesi' çerçevesinde eş zamanlı uygulama yapıldı. Denetimlerde 102 personel, 2 uyuşturucu, 2 mayın arama ve 1 iz takip köpeği ile 341 şahıs sorgulandı ve 16 araca cezai işlem uygulandı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından eğitim öğretimin daha huzurlu ve güven içerisinde sürdürülebilmesi için "Güvenli Okul Projesi" çerçevesinde eş zamanlı uygulama yapıldı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğine bağlı Trafik Jandarması, Asayiş, TEM, KOM ve İstihbarat Timleri tarafından jandarma sorumluluk sahasında bulunan 5 okul ve çevresinde denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde; 102 personel, 2 uyuşturucu, 2 mayın arama ve 1 iz takip köpeği ile 341 şahıs sorgulanırken kontrol edilen 76 araçtan 16 araca ise 41 bin 843 TL cezai işlem uygulandı.

Ayrıca 4 metruk bina, 12 kahvehane, 8 büfe, 23 park-bahçe olmak üzere toplamda 47 umuma açık alan kontrol edildi.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan eş zamanlı uygulamalarda ise polis sorumluluk sahasında bulunan 5 okul ve çevresinde; 15 ekip ve 33 personel ile 109 şahıs sorgulanırken kontrol edilen 25 araçtan 5'ine de 4 bin 421 TL cezai işlem uygulandı. - MUŞ