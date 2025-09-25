Muş'ta Güvenli Hayvan Geçişleri Projesi Başlatıldı

Muş'ta kara yolunda hayvan çarpmasından kaynaklı kazaların önüne geçmek için "Güvenli Hayvan Geçişleri Projesi" uygulamaya koyuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, Muş- Bingöl kara yolunda hayvan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla çalışma yürüttü.

"Karayollarında Güvenli Hayvan Geçişleri Projesi" kapsamında, hayvanların geçiş saatlerinde sahipleri ve çobanlarla iş birliği yapılarak sürülerin kara yolundan güvenli şekilde karşıya geçmeleri sağlandı.

Ekipler, çoban ve hayvan sahiplerine dikkat etmeleri gereken hususlarda bilgilendirme yaparak, hem can kayıplarının hem de maddi hasarlı kazaların önlenmesi için uyarılarda bulundu.