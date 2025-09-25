Haberler

Muş'ta Güvenli Hayvan Geçişleri Projesi Başlatıldı

Muş-Bingöl kara yolunda hayvan çarpmasından kaynaklı kazaların önüne geçmek için 'Güvenli Hayvan Geçişleri Projesi' uygulamaya konuldu. Trafik ekipleri, çobanlar ve hayvan sahipleri ile iş birliği yaparak güvenli geçişleri sağlamak için bilgilendirme yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, Muş- Bingöl kara yolunda hayvan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla çalışma yürüttü.

"Karayollarında Güvenli Hayvan Geçişleri Projesi" kapsamında, hayvanların geçiş saatlerinde sahipleri ve çobanlarla iş birliği yapılarak sürülerin kara yolundan güvenli şekilde karşıya geçmeleri sağlandı.

Ekipler, çoban ve hayvan sahiplerine dikkat etmeleri gereken hususlarda bilgilendirme yaparak, hem can kayıplarının hem de maddi hasarlı kazaların önlenmesi için uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
