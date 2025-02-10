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Muş'ta Gençler Tarihi Mekanları ve Buzla Kaplanan Şelaleleri Fotoğrafladı

Muş'ta Gençler Tarihi Mekanları ve Buzla Kaplanan Şelaleleri Fotoğrafladı
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Muş Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen fotoğrafçılık kursuna katılan gençler, kentteki tarihi mekanlar ve buzla kaplanan şelaleleri çekti. Eğitimler, teorik dersler ve uygulamalarla zenginleştirildi.

Muş'ta fotoğrafçılık kursuna katılan gençler, kentteki tarihi mekanları ve buzla kaplanan şelaleleri görüntüledi.

Muş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kursta eğitim gören kursiyerler, dış mekan çekimleri kapsamında Ulu Cami, Hacı Şeref Cami, Yıldızlı Han ve buz tutan şelalelerin bulunduğu alanları gezdi.

Kursiyerler, fotoğraf çekerek öğrendikleri bilgileri uygulama fırsatı buldu.

Muş Fotoğraf Derneği Başkanı ve kursun usta öğreticisi Kenan Demir, AA muhabirine, temel fotoğrafçılık eğitimi kapsamında hafta içi teorik derslere ağırlık verdiklerini söyledi.

Kursiyerleri, ışığa uygun fotoğraf çekme tekniklerine ilişkin bilgilendirdiklerini belirten Demir, şunları kaydetti:

"Eğitim alan kursiyerle, özellikle kentin tarihi ve kültürel yerlerini, doğal güzellikleri ve yaşamını konu alan fotoğraflar çekerek, ilin tanıtımına katkıda bulunmak istiyoruz. Bugün Kale Mahallesi'ndeki tarih mekanları ve camileri gezdik. Kentte soğuk hava hakim. Hem doğu yürüyüşü yaptık hem de buz tutan şelaleleri fotoğrafladık."

Kursiyerlerden Kübra Uslu ise yaklaşık 1 haftadır eğitim gördüğünü kaydederek, "Çok güzel fotoğraflar çektik. Hava soğuktu ama güzel kareler yakaladık." dedi.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
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