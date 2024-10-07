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Muş'ta Gazze'ye Yönelik Saldırılar Protesto Edildi

Muş'ta Gazze'ye Yönelik Saldırılar Protesto Edildi
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Muş'ta düzenlenen programda sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etti. Katılımcılar dualar etti ve boykot çağrısında bulundu.

Muş'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları düzenlenen programla protesto edildi.

Kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan Muş Mescid-i Aksa Platformu tarafından Kent Meydanı'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Daha sonra platform adına açıklama yapan Mahsun Eminoğlu, Gazze'ye saldırılarda bir yılın geride kaldığını söyledi.

Kur'an-ı Kerim'in bütün tarihlerin ve zamanın kitabı olduğunu ve herkese hitap ettiğini belirten Eminoğlu, şöyle konuştu:

"Bizim görevimiz, mitinglere, etkinliklere katılmaktır ve boykot yapmaktır. Bu da bizim savaşımızdır. Eğer bunu yapmazsak Cenabıallah bunun hesabını bizden soracaktır. Bunun da vebali ağır olacaktır. Değerli kardeşlerimiz boykotu daha tam anlamıyla gerçekleştiremedik. Bunu üzülerek görüyoruz. İsrail malını almak, satmak onlara yardımcı olmaktır. Zulme destek zulümdür. Katliama destek, katliama ortak olmak demektir."

Açıklamanın ardından Kent Meydanı'nda toplanan katılımcılar, Türk ve Filistin bayraklarıyla İstasyon Caddesi'ne yürüdü. Burada dua edilmesiyle etkinlik sona erdi.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel

Uluslararası İlişkiler Sivil Toplum Politika 3-sayfa Güncel Gazze

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