Haberler

Muş'ta Gazze İçin Yardım Kermesi Düzenlendi

Muş'ta Gazze İçin Yardım Kermesi Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'taki Mevlana İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenci ve ailelerin desteğiyle Gazze'deki zulme dikkat çekmek amacıyla bir yardım kermesi düzenlendi. Toplanan gelir, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Muş'ta Mevlana İmam Hatip Ortaokulunda öğrenci ve ailelerin desteğiyle Gazze için yardım kermesi düzenlendi.

Okulun bahçesinde yapılan kermeste öğrenci, öğretmen ve velilerin hazırladığı yiyecek ve içecekler satışa sunuldu.

Okul Müdürü Ferit Devrim, okuldaki 720 öğrenci ve velilerin desteğiyle Filistin'de zulüm gören insanlara destek vermek için kermesi organize ettiklerini söyledi.

Anlamlı bir çalışma için bir arada bulunduklarını belirten Devrim, "Bu projeye katkısı olan bütün velilerimize teşekkür ediyoruz. Buradan elde edilecek gelir hem nakdi hem de ayni olarak Gazze'de zulüm gören kardeşlerimize gönderilecektir." dedi.

Velilerden Oya Koçlardan ise Gazze'deki çocuklara destek olabilmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Bir anne olarak bizim için bugün çok değerli bir gün. Çok güzel şeyler olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
Bahis oynayan hakemler için harekete geçildi: Soruşturma yürütülüyor

Başsavcılıktan ilk açıklama! Hakemler aylardır takip ediliyormuş
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir kadın, komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...

Komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...
Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Esra Ceyhan'ın son hali şaşırttı

Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Son hali şaşırtıcı
Komşuda deprem! 270 şubesi bulunan ülkenin en büyük bankası iflas etti

270 şubesi bulunan ülkenin en büyük bankası iflas etti
Günlerdir yaşam savaşı veren Fatih Ürek hakkında yeni haber

Yoğun bakımda kritik süreç: Doktorlar ilaçları kesti
Bir kadın, komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...

Komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...
Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı

Bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı
Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama

Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama
İstanbul'u sallayan depremin ardından Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı

"İncil'de de geçiyor" diyen Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı
Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini

Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini
Trabzon'da dikkat çeken eylem! Kokarca kıyafeti giyip horon tepti

Böcek şehri istila etti, vatandaş çareyi sokağa inmekte buldu
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
Adliye önünde kendi bacağına sıkan adam bakın kim çıktı

İnfial yaratan görüntü! Adliyeyi karıştıran kişi bakın kim çıktı
66. dakikada oyundan çıkan Arda Güler neye uğradığını şaşırdı

66. dakikada oyundan çıkan Arda neye uğradığını şaşırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.