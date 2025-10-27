Muş'ta Gazze İçin Yardım Kermesi Düzenlendi

Muş'ta Mevlana İmam Hatip Ortaokulunda öğrenci ve ailelerin desteğiyle Gazze için yardım kermesi düzenlendi.

Okulun bahçesinde yapılan kermeste öğrenci, öğretmen ve velilerin hazırladığı yiyecek ve içecekler satışa sunuldu.

Okul Müdürü Ferit Devrim, okuldaki 720 öğrenci ve velilerin desteğiyle Filistin'de zulüm gören insanlara destek vermek için kermesi organize ettiklerini söyledi.

Anlamlı bir çalışma için bir arada bulunduklarını belirten Devrim, "Bu projeye katkısı olan bütün velilerimize teşekkür ediyoruz. Buradan elde edilecek gelir hem nakdi hem de ayni olarak Gazze'de zulüm gören kardeşlerimize gönderilecektir." dedi.

Velilerden Oya Koçlardan ise Gazze'deki çocuklara destek olabilmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Bir anne olarak bizim için bugün çok değerli bir gün. Çok güzel şeyler olacağına inanıyorum." diye konuştu.