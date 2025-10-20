Haberler

Muş'ta Fotoğrafçılık Kursu Doğanın Güzelliklerini Yansıtıyor

Güncelleme:
Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen fotoğrafçılık kursuna katılan öğrenciler, Muş'un tarihi ve doğal güzelliklerini fotoğraflamak için dış mekan çekimleri yaptı. Sonbahar renkleri arasında, kursiyerler Mercimekkale bölgesini keşfetti.

Muş'ta fotoğrafçılık kursuna katılanlar, kentteki tarihi mekanları ve doğal güzelliklerini fotoğraf karelerine yansıttı.

Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan kursta eğitim gören kursiyerler, dış mekan çekimleri kapsamında Mercimekkale bölgesine gitti.

Kursiyerler, sonbahar renklerine bürünen ağaçlık alanı ve bölgedeki höyüğü fotoğrafladı.

Fotoğraf Derneği Başkanı ve usta öğretici Kenan Demir, AA muhabirine, temel fotoğrafçılık eğitimi kapsamında hafta içi teorik derslere ağırlık verdiklerini söyledi.

Dernek olarak Halk Eğitimi Merkezi üzerinden açtıkları kursta gençlere eğitim verdiklerini belirten Demir, "Sınıflarda öğrencilerimize iki haftadır teorik bilgileri anlattık. Bu hafta hem ilimizin tarihini, kültürünü, doğasını ve yaşamını konu alan geziler yapmak hem pratiğimizi geliştirmek hem de üniversitemizdeki öğrencilerimizin, ilimizin tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla dış çekim yaptık. Muş'ta her mevsimin ayı bir güzelliği var ancak sonbaharın sanat olduğu bu ayda özellikle öğrencilerimizi getirerek kendilerini geliştirmelerini sağlamaya çalıştık." diye konuştu.

Kursiyerlerden Ayşenur Yetkin "Muş'un harika güzellikleriyle iç içeyiz. Buradaki manzara, kuşların cıvıltısı, barajdaki su sesi çok farklı bir ortam sunuyor." dedi.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
