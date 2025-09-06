Haberler

Muş'ta Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na Destek İçin Basın Açıklaması

Muş'ta Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na Destek İçin Basın Açıklaması
Güncelleme:
Muş'ta Mescid-i Aksa Platformu tarafından düzenlenen programda, Filistin'e destek amaçlı basın açıklaması yapıldı. Gazze'deki trajik durum ele alınarak, acil insani koridor açılması ve yardım ulaştırılması çağrısında bulunuldu.

Muş'ta Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek için basın açıklaması yapıldı.

Mescid-i Aksa Platformunca Kent Meydanı'nda düzenlenen programda bir araya gelen vatandaşlar, Filistin'e destek sloganları attı.

Gazze'de hayatını kaybedenler için duaların edildiği programda açıklama yapan Mescid-i Aksa Platformu Sekreteri Murat Bahar, Gazze'de iki yıldır devam eden katliam ve soykırımın insanlığın vicdanını kanatan en büyük trajedilerden biri haline geldiğini söyledi.

Çocukların açlıktan göz göre göre hayatını kaybettiği, hastanelerin ilaçsızlıktan işlevsiz kaldığı, kadınların ve yaşlıların bombalar altında yaşam mücadelesi verdiği Gazze'nin yıkımın eşiğine geldiğini belirten Bahar, şunları kaydetti:

"Uluslararası hukukun en temel ilkeleri ihlal edilmekte, soykırım suçu dünyanın gözleri önünde açıkça ve alenen işlenmektedir. Bu tablo karşısında sessizlik, yalnızca suça ortak olmak anlamına gelmektedir. Bu nedenle tüm insanlığın vicdanına sesleniyor ve atılması gereken acil adımları bir kez daha hatırlatıyoruz.

Acil insani koridor açılsın. Gazze'nin dünyaya kapatıldığı bu kuşatma zincirinin kırılması için vakit kaybetmeden denizden insani koridor oluşturulmalı. 44 ülkeden katılım sağlayan Küresel Sumud Filosu'nun Türkiye'nin öncülüğünde veya BM gibi uluslararası kuruluşların nezaretinde, gerektiğinde askeri himaye altında Gazze'ye ulaşması, insani yardımların kesintisiz aktarılması için hayati önem taşımaktadır."

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
