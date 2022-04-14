AK Partili kadınlar HDP önünde eylem yapan ailelere iftar verdi

AK Parti Muş Kadın Kolları Başkanlığı'nca, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelere iftar verildi.

Kentteki bir restoranda düzenlenen iftar programında konuşan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Şeyma Arslan, evlat hasretini yüreklerinde yaşayan annelere destek olmak için iftar programı düzenlendiklerini söyledi.

Muş, Diyarbakır, Şırnak, Van, Hakkari ve Ağrı annelerinin acılarına, umutlarına ve bekleyişlerine ortak olduklarını ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"Kıymetli anneler, şüphesiz bu eylemleriniz sonuç verecektir. Şu ana kadar evlatlarıyla buluşan anne babalar oldu. Bizler de istiyoruz ki diğer evlatlarımız da anne ve babalarına kavuşsun. Diyarbakır, Van, Şırnak, Hakkari Ağrı ve Muş annelerinin 'Evlatlarımızı geri istiyoruz' haykırışı ve sabırla sürdürdükleri mücadeleleri teröre ve bölücü örgütün uzantılarına vurulmuş en ağır darbelerden biri olmuştur. İnşallah bu bekleyiş ve kararlılığınız tüm terör örgütlerinin sonunu getirecektir."

Çocuğu dağa kaçırılan anne Şahinaz Özcan da iftar programının kendileri için moral olduğunu dile getirdi.