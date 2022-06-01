MUŞ'TA EVLAT NÖBETİ TUTAN AİLE SAYISI 37'YE YÜKSELDİ - Haberler

MUŞ'ta terör örgütü Pkk'nın kaçırdığı çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, 59'uncu haftada 2 yeni katılımla 37'ye çıktı.

Kentte her çarşamba günü bir araya gelerek evlat nöbeti tutan ailelere yenileri eklendi. HDP İl Başkanlığı önündeki çadırda nöbet tutan ailelerin sayısı, Han ve soyadı açıklanmayan bir aile ile birlikte 37'ye çıktı. Kızı Dilan'ın 2015'te kandırılıp, dağa kaçırıldığını söyleyen Cemal Han, Kızımın geri dönmesini istiyorum. Kızım sağlık bölümü ikinci sınıf öğrencisiydi. Siyasetle bir ilgimiz, alakamız yok. 16 yaşındayken kızım kaçırıldı. Şu an 23 yaşında ve 7 yıldır kendisinden bir haber alamıyoruz. Bugüne kadar kendisiyle hiç görüşemedik. Burada ailelerin çocukları için yaptığı eylemi gördüm. O yüzden buraya gelerek, kızımıza bir çağrıda bulunmak istedim. Kızımız bizi görsün ve bir şekilde çıkıp gelsin. Biz ailesi olarak, kızımızı merak ediyoruz. Gelsin, okuluna devam etsin dedi.

'YETER, ANNELER AĞLADI'

Evlat nöbetinin 59'uncu haftasında sayılarının 37'ye yükseldiğini belirten Ayten Koçhan, İnşallah gün geçtikçe daha da çoğalacağız. PKK ve HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. Biz onlardan korkmuyoruz. Sadece çocuklarımızı istiyoruz. Nasıl çocuklarımızı götürdüler, öyle getirsinler. Yeter, anneler ağladı dedi. 2014'ten bu yana haber alamadığı oğlu Muhammed Emin için eylemini sürdüren anne Gülbahar Teker ise HDP binasına girmek istedi. Polisin sakinleştirmeye çalıştığı Teker, uzun süre bina önünde gözyaşı döktü. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel