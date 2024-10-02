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Muş'ta Evlat Nöbeti Devam Ediyor: Aile Sayısı 47'ye Yükseldi

Muş'ta Evlat Nöbeti Devam Ediyor: Aile Sayısı 47'ye Yükseldi
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Muş'ta terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarının geri dönmesi için DEM Parti İl Başkanlığı önünde eylem yapan ailelerin sayısı 47 oldu. Eyleme katılan aileler, çocuklarına kavuşma umuduyla ellerinde pankartlarla seslerini duyurmaya devam ediyor.

Muş'ta, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan 46 aileye bir aile daha katıldı.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Muşlu aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eyleme devam etti.

Sayıları 47'ye yükselen ailelerden bazıları, DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelerek, "Evlat nöbetindeyiz", "Anneler direniyor" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını taşıyan anne ve babalar, terör örgütü PKK ve DEM Parti'ye tepki gösterdi, evlatlarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Eyleme yeni katılan Mehmet Sena Çiçek, 2015'te dağa kaçırılan oğlu Mehmet Can Çiçek'e kavuşmak istediğini söyledi.

Malazgirt ilçesinden gelerek eyleme katıldığını belirten Çiçek, şöyle konuştu:

"Oğlumu götürenler geri getirsinler. Çocuğum ve tüm arkadaşlarının gelip devlete teslim olmasını, evlerine, yuvalarına kavuşmasını istiyorum. Biz onun yolunu bekliyoruz, onun için buradayız. Çocuklarımız gelinceye kadar burayı terk etmeyeceğiz. Her zaman yolunu gözleyeceğiz. Gittiği günden bu yana oğlumdan haber alamadım. Geri gelmesini, devlete teslim olmasını istiyoruz."

Anne Ayten Koçhan ise oğlunun 9 yıl önce kaçırıldığını ifade etti.

Çocuğunu DEM Parti ve PKK'dan istediğini dile getiren Koçhan, "Yavrum, geri dön. Yolunuz yol değil. Bu bizim davamız değil. İsrail'in ve Amerika'nın davasıdır. Gel devletine sığın. Yeter analar babalar ağladı. Gelin teslim olun. Bizim tek bayrağımız var. Gelin devletimize sığının. Bugün eyleme bir aile daha katıldı. Bütün ailelere sesleniyorum. Gelin bize destek olun. Gelin çocuklarınıza seslenin, belki dönerler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel

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