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Muş'ta Evlat Nöbeti: Aileler DEM Parti Önünde Eylem Yaptı

Muş'ta Evlat Nöbeti: Aileler DEM Parti Önünde Eylem Yaptı
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Muş'ta, çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti il başkanlığı önünde eylem yaparak çocuklarını istedikleri mesajını verdiler. Aileler, her çarşamba düzenledikleri eylemlerde duygu dolu çağrılarda bulunarak evlatlarını geri isteyen pankartlar açtılar.

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden Dem Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önünde eylem yaptı.

Çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen aileler, her çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde yaptıkları eylemlerini sürdürdü.

"Evlat nöbetindeyiz", "Anneler direniyor" ve "Artık yeter! Yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açan aileler, evlatlarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Anne Gülbahar Teker, gazetecilere, 12 yıl önce kaçırılan çocuğunu DEM Parti ve terör örgütü PKK'dan istediğini belirtti.

Eyleme kararlılıkla devam edeceğini dile getiren Teker, "Buradan gitmeyeceğim ve onlardan korkmuyorum. Lanet olsun onlara. Biz asker ve polisin ölmesini istemiyoruz. Asker de polis de benim oğlumdur, kardeşimdir, akrabamdır." dedi.

Şahinaz Özcan ise oğlundan uzun zamandır haber alamadığını dile getirdi.

Bir çocuk bile dağda kalmayıncaya kadar eylemi sürdüreceğini söyleyen Özcan, "Bunlar Türk-Kürt davası değil. Biz de Kürt'üz. Kaç yıldır anneler acı çekiyor. Bize de yazık. Atilla, oğlum, sesimi duyuyorsan gel, teslim ol." diye konuştu.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel

DEM Parti Terör Çocuk PKK

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