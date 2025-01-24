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Muş'ta Erken Yaşta Evliliklerle Mücadele Faaliyetleri

Muş'ta Erken Yaşta Evliliklerle Mücadele Faaliyetleri
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Muş'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, erken yaşta ve zorla evliliklerin önüne geçmek amacıyla 2023 yılında, 50'si köy 73 noktada bilgilendirme faaliyetleri düzenleyerek 13 bin 306 kişiye ulaştı ve 50 bin broşür dağıttı.

Muş'ta erken yaşta ve zorla evliliklerin önüne geçilmesi amacıyla geçen yıl 50'si köy 73 noktada yapılan bilgilendirme faaliyetleriyle 13 bin 306 kişiye ulaşıldı, 50 bin broşür dağıtıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, "Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Eylem Planı" kapsamında il merkezi ve 5 ilçede çalışma başlattı.

Müdürlük bünyesinde oluşturulan aralarında psikolog ve sosyologların bulunduğu ekipler, olumsuz hava koşullarına rağmen en ücra köylere kadar giderek, vatandaşları erken yaşta ve zorla evlilikle ilgili bilgilendiriyor.

Merkeze 30 kilometre uzaklıktaki Yücetepe köyünde giden 4 kişilik ekip, bir araya geldikleri kadın ve erkeklere erken yaşta evliliğin ilerleyen zamanlarda yaratacağı olumsuzlukları anlattı.

"Bilinçlendirme faaliyetlerimiz devam ediyor"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay, AA muhabirine, erken yaşta evliliklerin fazla olduğu Muş'ta müdürlük olarak çalışma başlattıklarını söyledi.

Köyleri ve mahalleleri dolaşarak vatandaşları bilgilendirdiklerini anlatan Kırtay, şöyle konuştu:

"Geçen ay muhtarlarımızla toplantı düzenledik. Bu toplantıda muhtarlarımızı da sürece dahil ederek köylerimizde eğitim ortamları, kadınlarımıza ulaşma noktasında işbirliği yaptık. Özellikle kırsal kesimlerde meslek elemanlarımız zor şartlarda da olsa köy köy dolaşarak bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Meslek elemanlarımız ve 5 ilçedeki personelimizle bu faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. 2024'te 50'si köy olmak üzere 73 yerde faaliyet yaptık. Eğitimlerde 13 bin 306 kişiye ulaştık. Aynı zamanda 50 bin broşür dağıttık. Bu anlamda bilinçlendirme faaliyetlerimiz devam ediyor."

"Hukuki ve sağlık sonuçları hakkında bilgilendirme yaptık"

Psikolog Mediha Avcı da köyleri dolaşarak halkı erken yaşta evlilik konusunda bilinçlendirdiklerini belirtti.

Farkındalığın artırılması amacıyla eğitimler düzenlediklerini dile getiren Avcı, "Yücetepe köyünde bilgilendirmelerimizi yaptık. Erken yaşta ve zorla evliliklerin hukuki ve sağlık sonuçları hakkında bilgilendirme yaptık. Kar kış demeden köy köy geziyoruz. Erken yaşta ve zorla evliliklerin bir şiddet türü olduğu için 'şiddete karşı sıfır tolerans' ilkesiyle hareket ediyoruz. Toplumsal olarak halkı bilinçlendirmek ve herkesin aynı şekilde elinden geleni yapması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önce bir evde kadınlarımıza, daha sonra taziye evinde erkekleri bilgilendirdik. Bize gelemeyen kişileri biz ziyaret edip bu konu hakkında bilgilendirme yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Köy sakinlerinden Nazmiye Tan ise 14 yaşında evlendiğini ve küçük yaşta anne olduğunu söyledi.

O yaşlarda anneliğin ne olduğunu bile bilmediğini ifade eden Tan, "Beş çocuğum var. Erken yaşta evliliğe karşıyım. Ekipler köy köy gezerek erken yaşta evliliğe karşı insanları uyarıyor. Çok güzel bir çalışma. Ekiplerle gurur duyuyorum." dedi.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
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