Muş'ta 'Eren Abluka-16 Operasyonu' başlatıldı - Haberler

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Muş'ta 'Eren Abluka-16 Operasyonu' başlatıldı

Demirören Haber Ajansı - Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel
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Muş'ta 'Eren Abluka-16 Operasyonu' başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Muş'ta 578 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-16 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu' başlatıldığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Muş'ta 578 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-16 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu' başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Muş'ta Eren Abluka-16 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu başlatıldı. Muş İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yapılan operasyonda, jandarma özel harekat, polis özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 578 personel görev aldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka' operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla sürdürüldüğü belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel

Jandarma Muş Güncel Haberler

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