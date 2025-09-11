Muş'ta Engellilere Tekerlekli Sandalye Dağıtımı Yapıldı

Muş'ta "Engelsiz Spor Eğitimi ve Gezi Projesi" kapsamında engellilere 20 tekerlekli sandalye dağıtıldı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen proje kapsamında Yeni Spor Salonu'nda program düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 20 engelliye tekerlekli sandalye teslim edildi.

Vali Avni Çakır, programın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, projeyi Muş Bedensel Engelliler Derneği ile hazırladıklarını söyledi.

Projenin öneminden söz eden Çakır, "Engellilere tüm kurum ve kuruluşlarımızda üst seviyede destek veriyoruz. Onların her anlamda hayata daha fazla katılmaları için çalışıyoruz. Engelli kardeşlerimizin sosyal, ekonomik ve çalışma hayatına daha çok atılmalarını büyük bir keyifle, memnuniyetle izliyoruz." dedi.

Benzer projelerin devam edeceğini vurgulayan Çakır, şunları kaydetti:

"Harika bir takımları var. 'Maçlarımızda bizi yalnız bırakmasınlar' diyorlar. Muş Belediyesi Engelli Takımı'nı Türkiye'de tanımayan yok. Onların farklı sosyal faaliyetleri var. Engelliler Derneği'nde açmış oldukları kurs etkinlikleri var. Yaptıkları çeşitli kültürel, sosyal faaliyetlerin tanıtım programları var. Lütfen bu kardeşlerimizi yapmış oldukları her çalışmada destekleyelim. Unutmayalım ki herkes bir engelli adayı."

Muş Engelliler Derneği Başkanı Bedri Korkmaz'ın emeği geçenlere teşekkür ettiği programa, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay ile Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Gönç katıldı.