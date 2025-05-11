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Muş'ta Engelliler Haftası Farkındalık Yürüyüşü Düzenlendi

Muş'ta Engelliler Haftası Farkındalık Yürüyüşü Düzenlendi
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Muş'ta özel gereksinimli öğrenciler, Engelliler Haftası dolayısıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşte çeşitli etkinliklerle engelli bireylerin toplumda varlığına dikkat çekildi.

Muş'ta bir araya gelen özel gereksinimli öğrenciler, "Engelliler Haftası" dolayısıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi.

Ali Kuşçu Özel Eğitim Uygulama Okulu öncülüğünde, Muş Belediyesi önünde bir araya gelen öğrenci, öğretmen ve engelli yakınları, "Dünyamızı güzelleştiren farklılıklardır", "Tıpkı sizin gibiyiz + 1 farkla", "Hayatı yaşamak için engel yok" ve "Otizm engel değil farklılıktır" yazılı dövizler taşıyarak, Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından katılımcılara hitap eden İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, kentte Engelliler Haftası süresince çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi.

Engelli vatandaşların yaşadığı sıkıntıların farkında olunması gerektiğini belirten Kıvanç, "Bugün özel öğrencilerimizin katılımıyla yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Etkinliğimize yoğun bir ilgi oldu. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Çocuklarımızın günlük yaşamlarını rahat bir şekilde sürdürmelerini sağlamak için farkındalık çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

Ali Kuşçu Özel Eğitim Uygulama Okul Müdürü Aydın Güngör ise düzenledikleri etkinliklerle Engelliler Haftası'na dikkat çekmek istediklerini ifade etti.

Güngör, "Çocuklarımızın ve engelli bireylerimizin toplumda var olduğunu, onlara destek olmamız gerektiğini, engel olmayıp destek olmamız gerektiğini vurgulamak istiyoruz. Biz de engelli kardeşlerimizin yaşamını kolaylaştırmaya, destek olmaya çalışıyoruz. Toplumun her kesiminden destek bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
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