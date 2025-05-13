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Muş'ta Engelliler Haftası Etkinliği Düzenlendi

Muş'ta Engelliler Haftası Etkinliği Düzenlendi
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Muş'ta Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, özel gereksinimli öğrenciler gösteri sundu. Vali Avni Çakır, engelli bireylerle yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti ve toplumsal duyarlılığa vurgu yaptı.

Muş'ta Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, özel gereksinimli öğrenciler gösteri sundu.

Valilik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Muş Alparslan Üniversitesi iş birliğiyle İslami İlimler Fakültesi Konferans Salonunda etkinlik yapıldı.

Programda konuşan Vali Avni Çakır, engelli bireylerle yıl boyunca çeşitli etkinliklerde bir araya geldiklerini söyledi.

Her zaman özel gereksinimlilerin yanında olduklarını belirten Çakır, "Hayat sevinci, yaşama isteği ve sosyal hayata katılım anlamında buradaki dostlarımızı kesinlikle engelli olarak görmüyoruz. Herkesin bu görüşe katılacağına inanıyorum. Fiziksel ya da zihinsel bir engel olabilir fakat esas engel, insanı hayattan koparan ve geri çeken şey sevgisizlik, karamsarlık ve yaşam enerjisinin eksikliğidir." dedi.

Muş'ta 35 binin üzerinde kayıtlı engelli bulunduğunu ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"İlimizde yaklaşık 35 bin kayıtlı engellimiz bulunuyor. İlimizin nüfusunun yaklaşık 395 bin olduğunu düşünürsek, bu oran yüzde 9'lara ulaşıyor. 5 binden fazla ailemiz evde bakım desteği alıyor. Devlet olarak bizler, bakımın en iyisinin evde olduğuna inanıyor ve bu hizmeti destekliyoruz. Evde bakım desteği başka birinin yardımı olmadan yaşayamayan bireyler için çok ciddi bir katkıdır. Genç engelli kardeşlerimizin yeteneklerini artırarak istihdama daha kolay katılmalarını hedefliyoruz. Kamu ya da özel sektör fark etmez çalışmak isteyen her engellimize destek olmaya devam edeceğiz."

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay ise engellilere fırsat verildiğinde engel tanımadan herkes gibi başarılı ve üretken olabildiklerini aktardı.

Konuşmaların ardından müzik dinletisi yapıldı, özel gereksinimli öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Vali Yardımcısı Tahir Yılmaz, kurum amirleri ve aileler katıldı.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
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