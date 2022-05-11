Muş'ta engelli derneğinden evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti

MUŞ (DHA) - MUŞ'ta, çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'nin il binası önünde eylemlerini sürdüren 34 aileyi üyeleriyle birlikte ziyaret eden Muş Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Bedri Korkmaz, "En büyük farkındalığın, çocukları dağa kaçırılan annelerin yanında olmak olduğuna karar verdik" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'nin il binası önünde eylemlerini sürdüren 34 ailenin nöbeti 55'inci haftayı geride bıraktı. Çarşamba günü HDP'nin il binası önünde kurulan çadırda bir araya gelen ailelere engelliler destek verdi. 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası dolayısıyla Dernek Başkanı Korkmaz, üyeleriyle birlikte, evlatlarını bekleyen aileleri ziyaret etti.