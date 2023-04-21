Muş'ta en tatlı bayram geleneği devam ediyor Muş'un Karabey köyünde yaşayan çocuklar hep birlikte kapı kapı dolaşıp şeker toplarken ellerindeki şeker tepsileri ile çocukları bekleyen köy halk geleneği devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Muş'ta en tatlı bayram geleneği devam ediyor

MUŞ - Muş'un Karabey köyünde yaşayan çocuklar hep birlikte kapı kapı dolaşıp şeker toplarken ellerindeki şeker tepsileri ile çocukları bekleyen köy halk geleneği devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Ramazan Bayramının en önemli gelenekleri arasında yer alan şeker toplama geleneği Muş'un Karabey köyünde tüm renkleri ile devam ediyor. Vatandaşlar, Bayramın başlamasıyla birlikte evlerinin önünde ellerindeki şeker tepsileri ile çocukları bekledi. Çeşit çeşit çikolataların dağıtıldığı bayramda çocuklar poşetlerle şeker topladı.

Kapı kapı gezip şeker toplayan çocuklardan Cemre Yıldırım, bayramların çok güzel olduğunu belirterek "Bu gün bayram. Tüm evleri gezdik. Bu gün şeker bayramı akşama kadar şeker toplayacağız çok güzel şekerler topladı" dedi.

Şeker toplayan bir diğer çocuklardan Ayşe Güzel, sabah erken uyandığını ifade ederek, "Bu gün bayram olduğu için çok mutluyum. Akşama kadar gezerek tüm köyden şeker toplayacağız" şeklinde konuştu.

Kardeşleri ve kuzenleri ile birlikte şeker toplayan çocuklardan Hayrunisa Batır ise, "Bu gün bayramımız çok güzel geçti. Kuzenlerim, arkadaşlarım ve kardeşlerim ile birlikte şeker toplamaya çıktık. Bu gün bizim çok mutlu bir gündü" şeklinde konuştu.