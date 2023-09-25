Muş'ta Emniyet Müdürlüğü ekipleri uygulama yaptı

Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki uygulamalar kapsamında 80 aracı denetledi, 191 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı. Uygulamalarda 5 araca idari para cezası uygulandı, 2 araç ise trafikten men edildi.

Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki uygulamalar kapsamında 80 aracı denetledi, 191 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekiplerce 22-23 Eylül'de mahalle, cadde ve sokaklarda uygulama gerçekleştirdi.

Kentin farklı noktalarında 80 aracı kontrol eden ekipler, 191 kişinin GBT sorgulamasını yaptı.

Uygulamalarda 5 araca idari para cezası uygulandı, 2 araç ise trafikten men edildi.