Muş'ta elektrik arıza ekipleri yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı

MUŞ (AA) - Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) Muş İl Müdürlüğüne bağlı elektrik arıza ekipleri, bölgede etkili olan kar nedeniyle doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için yem bıraktı.

Görev dönüşünde araçlarına koydukları yiyecekleri karla kaplı Muş Ovası'na bırakan ekipler, ayrıca kırsaldaki sokak hayvanlarını da besledi.

VEDAŞ İl Müdürü Suat Coşar, gazetecilere, VEDAŞ olarak zorlu coğrafyada görev yaptıklarını söyledi.

Karda yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan sokak hayvanları için çalışma başlattıklarını ifade eden Coşar, şöyle konuştu:

"Arıza ekiplerimiz, karın fazla olduğu bu dönemlerde yaban hayvanları için doğaya ve ağaçların dibine yiyecek bırakıyor. Arızaya giden ekiplerimiz, araçlarında sürekli yemek artıkları, et, tavuk ve buğday bulunduruyor. Kar yağışının olduğu dönemlerde yiyecek bulamayan yaban hayvanları için bu tür faaliyetlerimiz var."