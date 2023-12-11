Muş'ta Eğitim Yatırımlarına 1 Milyar 83 Milyon Lira Ödenek Ayrıldı

Muş Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl kentteki eğitim yatırımlarına 1 milyar 83 milyon lira ödenek ayrıldığını belirtti. Kıvanç, projeler tamamlandığında kente 600 dersliğin kazandırılacağını ve derslik başına düşen öğrenci sayısının azalmasının eğitime büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Muş Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl kentteki eğitim yatırımlarına 1 milyar 83 milyon lira ödenek ayrıldığını belirtti.

Kıvanç, gazetecilere, kentte geçen yıl 67 okulun inşaatına başlandığını, bu okullardan 17'sinin teslim edildiğini söyledi.

Bu yıl sezon sonuna kadar 20 okulun daha teslim edileceğini ifade eden Kıvanç, "2023 yılında bu okullar için Bakanlığımız tarafından ilimize ayrılan ödenek 1 milyar 83 milyon liradır. Ayrıca İl Özel İdaresince de okulların yapımı için 32 milyon lira kaynak ayrıldı. Şu anda 50 okulumuzda çalışmalar sürüyor. Kalan 30 okulumuzun yapımı 2024 yılı yatırım programında devam ettirilecektir." dedi.

Projeler tamamlandığında kente 600 dersliğin kazandırılacağını bildiren Kıvanç, şöyle devam etti:

"Toplamda 6 bin 400 dersliğimiz olacak. Bu da derslik başına düşen öğrenci sayımızı azaltacak ve daha makul bir seviyeye getirecek. Derslik başına düşen öğrenci sayısının azalması eğitime büyük katkı sağlayacaktır. Yeni yapılan okullarımız daha donanımlı. Laboratuvarı, kütüphaneleri, müzik salonları, resim salonları bulunuyor."