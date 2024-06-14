Muş'ta düzensiz göçmenlerin tespiti için mobil göç noktası hizmete girdi

Muş'ta düzensiz göçmenlerin tespitinin yapılacağı "mobil göç noktası aracı" hizmet vermeye başladı.

Vali Avni Çakır, İstasyon Caddesi'ndeki mobil aracı inceledi, İl Göç İdaresi Müdürü Murat Atilla'dan bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Vali Çakır, mobil araçta seri şekilde yabancıların bilgilerinin parmak izinden kontrol edildiğini söyledi.

Yabancı uyruklularla ilgili tüm belge ve bilgilerin kısa sürede mobil araca ulaştığını anlatan Çakır, şöyle konuştu:

"Araç haftanın 3 günü İstasyon Caddesi'nde, 2 gün de ilimizdeki polis ve jandarma kontrol noktalarında olacak. Yıl başından bu yana Muş'ta 74 yabancı uyruklunun usulsüz şekilde ilimizde ikamet ettiği belirlenerek Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Mobil aracımız devreye girdikten sonra şu ana kadar 9 yabancı uyrukluyla alakalı olumsuzluk tespiti yapıldı. Bu 9 yabancının sınır dışı edilmesi için işlemleri gerçekleştirildi."

Çakır'a, Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpboğa da eşlik etti.