Muş'ta Düşen Leylek Yavrusu Tedavi Altına Alındı

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Muş'ta bir elektrik direğindeki yuvadan düşen leylek yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Muş'ta elektrik direğindeki yuvadan düşen leylek yavrusu tedavi altına alındı.

Muş'a 45 kilometre uzaklıktaki Yelalan köyünde leylek yavrusunun yuvadan düştüğünü gören Mehmet Tahir Sevim, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi.

Bunun üzerine köye giden ekipler, bitkin haldeki leylek yavrusunu alarak müdürlüğe getirdi.

Koruma altına alınan leylek, tedavisinin ardından yuvaya bırakılacak.

Ekiplere teşekkür eden Sevim, "Çocukları okula götürürken fark ettim. Uçmadığı için ekiplere haber verdik. Ekipler hemen geldi. Daha yavru olduğu için ayakta duramıyor." dedi.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
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