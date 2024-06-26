Muş'ta durdurulan araçta 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Muş'ta yapılan uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında durdurulan hafif ticari araçta 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve 2 kişi gözaltına alındı.
Muş'ta durdurulan hafif ticari araçta 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, dün uygulama noktasında durdurulan hafif ticari araçta narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Araçtaki, 2 kişi gözaltına alındı.