Muş'ta düğünde tabancayla havaya ateş açılması sonucu 2 genç yaralandı
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Muş'un Yazla köyünde düğün merasiminde tabancayla havaya ateş açılması sonucu 16 yaşındaki Y.Y. ve 17 yaşındaki R.K. yaralandı. Yaralılar Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve durumları ciddiyetini koruyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Muş'ta bir düğünde tabancayla havaya ateş açılması sonucu 2 genç yaralandı.
Merkeze 26 kilometre uzaklıktaki Yazla köyünde, düğün merasiminde tabancayla havaya ateş açıldığı sırada Y.Y. (16) ile R.K. (17) yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Y.Y, Van'a sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA / Güncel