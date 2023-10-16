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Muş'ta düğünde tabancayla havaya ateş açılması sonucu 2 genç yaralandı

Muş'un Yazla köyünde düğün merasiminde tabancayla havaya ateş açılması sonucu 16 yaşındaki Y.Y. ve 17 yaşındaki R.K. yaralandı. Yaralılar Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve durumları ciddiyetini koruyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.