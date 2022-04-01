Muş'ta devlet desteğiyle kendi iş yerini kurdu

MUŞ (AA) - Muş Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Mehmet Emin Taylan, 33 bin liralık hibe desteği ile iş yeri açan engelli Kadir Uygun'u ziyaret etti.

İş yerinde incelemelerde bulunan Taylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, engelli ve eski hükümlülere yönelik desteklerinin sürdüğünü söyledi.

Uygun'un müdürlüklerine sunduğu projenin kabul edildiğini belirten Taylan, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımızın en önemlilerden bir tanesi engelli ve eski hükümlülere destek vermektir. Kadir Uygun sunduğu proje kapsamında 33 bin lira destek alarak iş yeri açtı. Şu anda gençlerimiz vakitlerinin bir kısmını burada geçiriyorlar. Bölgede çok sayıda dershaneler bulunmakta. Burada eğitim gören öğrencilerimiz, sokağa başka bir yere gitmeyip, bu tür bir yerde ders çalışıyor ve zamanları değerlendiriyorlar. Asıl amacımız engellilerimize yardımcı olabilmek ev ihtiyaçlarına katkıda bulunmak ve istihdama katkı sağlamak. Şu anda da elimizde 10'a yakın projemiz mevcuttur. İnşallah bu sene bunların tamamını hayata geçireceğiz."

Devlet desteği ile kendi işini kurduğunu belirten Uygun, "Ailemin geçimini buradan sağlıyorum. Devletimize teşekkür ederim" diye konuştu.