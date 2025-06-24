Muş'ta Dere Yatağında Koyun Telefi: 150 Koyun Ezilerek Hayatını Kaybetti

Muş'ta gece saatlerinde dere yatağından geçmeye çalışırken birbirini ezen yaklaşık 150 koyun telef oldu.

Merkeze bağlı Ziyaret köyünde otlatılmak için meraya götürülen koyun sürüsü, gece bir anda dağılarak dere yatağından geçmeye çalıştı.

Bu sırada birbirini ezen koyunlardan yaklaşık 150'si ezilerek telef oldu.

Durumun haber verilmesi üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Ekiplere eşlik eden İl Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç de sürü sahiplerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sürü sahibi Cengiz Yiğit, koyunların bilinmeyen nedenle aniden irkilerek dağıldığını belirtti.

Gece yaşanan olaya bir anlam veremediklerini dile getiren Yiğit, "Koyunlar ne gördü bilmiyoruz ama ürktüler ve dağıldılar. Peşlerinden koşmaya çalıştım ama durduramadım. Hayvanlar dere yatağına girdi ve ezilme sonucu yaklaşık 150 hayvanımız telef oldu. Birbirlerini ezerek geçtiler. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden ekipler geldi, hayvanların tespitini yaptı. Müdürümüz de geldi, kendisine çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Yiğit, mağduriyetinin karşılanması için destek beklediğini kaydetti.