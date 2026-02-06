Muş'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için mevlit okutuldu
Muş'un Sunay Mahallesi'nde 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler anısına mevlit okundu. İl Müftüsü dua ederken, Vali Avni Çakır da programa katıldı.
Sunay Mahallesi'ndeki İmam-ı Şafii Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Mevlit okutulan programda İl Müftüsü İbrahim Yavuz, depremlerde yaşamını yitirenler için dua etti.
Vali Avni Çakır'ın katıldığı programda AFAD ve Kızılay görevlileri, vatandaşlara ikramlarda bulundu.
Programın ardından Çakır ve katılımcılar, deprem konulu fotoğraf sergisini gezdi.
Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel