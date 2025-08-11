Muş'ta Dağlık Arazide Ayağı Kırılan Genç Kurtarıldı

Güncelleme:
Olay, dün akşam saatlerinde Azıklı köyü kırsalında meydana geldi. Yakınlarıyla birlikte dağlık bölgede vakit geçiren Erkan Özbay dengesini kaybederek, düştü. Sağ ayağı kırılan Özbay, hareket edemeyince yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi koşullarında yürütülen çalışmayla Erkan Özbay'ın bulunduğu yere ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Durumu iyi olduğu öğrenilen Özbay, sedyeyle taşınarak sağlık ekiplerine teslim edildi ve ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
