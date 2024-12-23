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Muş'ta Çöp Toplama Projesi ile Temiz Bir Gelecek Hedefleniyor

Muş'ta Çöp Toplama Projesi ile Temiz Bir Gelecek Hedefleniyor
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Muş İl Özel İdaresi, 'İklim ve Çevre Sorunları Temelinde Birlikteyiz Projesi' kapsamında 70 köy ve 7 mezrada çöp toplama hizmeti sunarak çevre bilincini artırmayı hedefliyor.

Muş'ta İl Özel İdaresi ekipleri, yaklaşık 65 bin nüfusa sahip 77 köy ve mezrada, alt yapı ve yol çalışmalarının yanı sıra "İklim ve Çevre Sorunları Temelinde Birlikteyiz Projesi" kapsamında çöp toplama hizmeti yürütüyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, gazetecilere, 70 köy ve 7 mezrada 4 çöp toplama aracı ve 15 personelle 24 saat esasına göre çalışma yaptıklarını söyledi.

Muş'un kırsal nüfusunun fazla olduğunu belirten Yentür, şöyle konuştu:

"Muş kırsal nüfusu yoğun olan bir ildir. Kırsalda yaklaşık 170 bine yakın nüfus yaşamaktadır. Şu anda 65 bininin çöpünü almaktayız. Diğer köylerdeki çöpleri de toplamak istiyoruz. Şu anda çöpü biz karma alıyoruz. İnşallah bir sonraki dönemde ise çöpü ayrıştırılmış olarak toplayacağız. Ayrıştırma yöntemine de başvuracağız. Bu çalışma, gelecekte çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmanın temelini atacak olan bir eylemimiz olacaktır."

Çevreyi kirletmeden korumanın önemli olduğuna işaret eden Yentür, "Bu projeyle insanları bilgilendirdik. Bir litre yanmış yağın 4,5 ton temiz suyu kirlettiğinin eğitimini çocuklara verdik. Bir plastik şişenin doğada yıllarca yok olmadığını anlattık." dedi.

Yarpuzlu köyünde yaşayan Çetin Kılıçaslan ise "Özel İdare ekipleri şu anda günübirlik çöplerimizi topluyor. Köyümüz çöpten arındırıldı, tertemiz oldu. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
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