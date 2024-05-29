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Muş'ta çocuklarını dağa götürülen aileler DEM Parti'yi suçluyor

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Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden sorumlu tuttukları aileler, DEM Parti il başkanlığı binası önünde eylemlerine devam ediyor. Aileler, çocuklarına seslerini duyurmak için her hafta çarşamba günü bir araya geliyor.

Muş'ta çocuklarının, terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden Dem Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, teslim olmalarını istedikleri çocuklarına seslerini duyurmaya çalışıyor.

Eyleme katılan Ayten Koçhan, 8 yıldır haber alamadığı oğlunun yolunu gözlediğini söyledi.

Çocuklarına kavuşuncaya kadar eyleme devam edeceklerini belirten Koçhan, şöyle konuştu:

"Oğlum, sana sesleniyorum, beni duyuyorsan dön, devlete teslim ol. Yolunuz yol değil. Gelin, yeter artık anneler ve babalar ağlıyor. Evlat hasretine dayanamıyoruz. Bir kişi bile dağda kalmayıncaya kadar buraya geleceğim. Biz evladımızın peşindeyiz. Onlar İsrail'den beter yavrum. Gelin, devletinize sığının."

Şahinaz Özcan da 7 yıldır oğlundan haber alamadığını belirterek, "Oğlum var mı, yok mu bilmiyorum. Oğlum, sesimi duyuyorsan gel devlete teslim ol. Orası sizin yeriniz değil. Biz de Kürt'üz, bu Kürt davası değil. 7 yıldır oğlumun yolunu gözlüyorum. Gel, devlete teslim ol oğlum." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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