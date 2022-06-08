Çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü - Haberler

Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi sürdürdü.

HDP il binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk Düşmanı Parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı Dolandıran Parti" "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, slogan atarak HDP'ye tepki gösterdi.

Aileler, çocuklarına da teslim olmaları çağrısında bulundu.

Anne Gülbahar Teker, gazetecilere, Van, Diyarbakır ve Hakkari'de annelerin HDP önünde eylem yaptığını hatırlattı.

HDP'den çocuğunu isteyen Teker, şöyle konuştu:

"Bir çocuk dağda kalmayana kadar eylemi devam ettireceğiz. Korkmuyorum, buradayım sesimi duyuyorsan gel teslim ol oğlum. Senin için 3 yıldır bu eylemi yapıyorum. Ceza yok, gel teslim ol. Yeter oğlum, ben ve kardeşin Cuma hasta. Bize bakacak kimse yok, gel bize bak. Devlet bizim her şeyimiz. Seni nasıl kandırdılar. Dön Türkiye'ye gel. Seni bekliyorum oğlum."

"Oğlum gel devlete sığın"

Baba Şemsettin Özcan da 60 haftadır HDP'nin önünde eylem yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızı HDP önünden aldılar götürdüler PKK'ya verdiler. Çocuklarımız gelene kadar burayı terk etmiyoruz. Burada devam edeceğiz. Oğlum gel devlete sığın. Oğlum gece gündüz seni düşünüyoruz. HDP'nin ne dini var ne de imanı. HDP'nin arkasından kim gidiyorsa o da onlar gibidir. Bir bayrağımız var. Türkiye'de başka bayrak yok. Atilla oğlum,gel sıcak yuvana dön. Eğer sesimi duyuyorsan gel teslim ol."

"HDP, PKK'nın taşeronu"

Baba Alattin Koçhan ise "Oğlum Ersin Koçhan'ı istiyorum. Oğlum sesimi duyuyorsan çık gel. Oraların sana faydası yok. Gel ailene dön. Gözümüzü yollarda bırakma. 60 haftadır biz burada eylem yapıyoruz. Hiçbir devlet vatandaşından vazgeçmediği gibi senden de vazgeçmeyeceğini biliyorum. Onun için dön gel. HDP, PKK'nın taşeronu." dedi.