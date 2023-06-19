Muş'ta çobanlar sıcaktan bunalan mandaları nehirde serinletiyor

Muş'un Hasköy ilçesinde çobanlar, sıcak havadan bunalan mandaları nehirde serinletmeye çalışıyor.

İlçeye bağlı Karakütük köyünde manda sürülerini meralarda otlatan çobanlar, sıcaklığın artığı saatlerde sürüleri Karasu Nehri'ne getiriyor.

Burada yaklaşık 2 saat nehirde yıkanan mandalar, daha sonra çobanlar tarafından yeniden meralara götürülüyor.

Çobanlardan İsmail Tayova, mandaları, sıcaktan etkilenmemeleri için her gün Karasu Nehri'ne getirdiklerini söyledi.

Mandaların sıcağa dayanamadığını anlatan Tayova, "Burada iki saat suda kalıyorlar. Biz de o sırada yemeğimizi yiyoruz, çayımızı içiyoruz. Mandalar serinlendikten sonra tekrar meralarda otlatıyoruz. Akşam olunca da eve götürüyorum. Mandaların suda serinlemesi süt verimini artırıyor. Suda temizlendikleri için sağımları da kolay oluyor." diye konuştu.