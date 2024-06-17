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Muş'ta çobanlar mandaları serinletiyor

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Muş'un Hasköy ilçesinde çobanlar, sıcak havadan bunalan mandaları nehir, gölet ve sulama kanallarında serinletmeye çalışıyor. Manda sürülerini meralarda otlatan çobanlar, sıcaklığın artığı saatlerde sürüleri suya götürerek serinletiyor.

Muş'un Hasköy ilçesinde çobanlar, sıcak havadan bunalan mandaları nehir, gölet ve sulama kanallarında serinletmeye çalışıyor.

İlçeye bağlı Karakütük, Umurca ve Sarıbahçe köylerinde manda sürülerini meralarda otlatan çobanlar, sıcaklığın artığı saatlerde sürüleri Karasu Nehri, gölet ve sulama kanallarına götürüyor.

Burada yaklaşık 3 saat sularda yıkanan mandalar, daha sonra çobanlar tarafından yeniden meralara götürülmek üzere yola çıkıyor.

Besicilerden Fesih Karadeniz, çobanların mandaların, sıcaktan etkilenmemeleri için her gün bölgedeki sulara girmelerini sağladığını söyledi.

Mandaların sıcağa dayanamadığını anlatan Karadeniz, şunları kaydetti:

"Çobanlar mandaları sabahın erken saatlerinde meraya otlatmaya götürüyor. Öğle vakti sıcaktan bunalan hayvanlarımızı nehir, gölet ve sulama kanallarında serinletiyoruz. Mandalar suyu çok sever. Suda yaklaşık 3 saat kalırlar. Suyun içinde kalmaları süt verimini de artırıyor."

Kaynak: AA / Güncel

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