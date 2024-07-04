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Muş'ta çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

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Muş'ta Bayrak Tepe mevkisinde çıkan örtü yangını, itfaiye, polis, jandarma, AFAD ve Orman İşletme ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucunda bölgede soğutma çalışması yapıldı ve bir vatandaş tarafından bir kaplumbağa yangın bölgesinden uzaklaştırıldı.

Muş'ta çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Bayrak Tepe mevkisindeki alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma, AFAD ve Orman İşletme ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına alan ekipler, bölgede soğutma çalışması yaptı.

Olay yerindeki bir vatandaş da bir kaplumbağayı yangın bölgesinden uzaklaştırdı.

Muş İtfaiye Müdürü Fahrettin Algan, gazetecilere, ihbar üzerine 3 araç ve 8 personelle olay yerine gelerek yangına müdahale ettiklerini söyledi.

Yangın bölgesine AFAD, polis, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin geldiğini ifade eden Algan, "Bir sıkıntı yaşanmadan yangını söndürdük. Bu yıl çok fazla ot var, dolayısıyla yangınlar da çok oluyor. Ekiplerimizle yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması başlattık." dedi.

Orman İşletme Şefi Gökhan Alkış ise "İlk müdahale aracımız olan arazöz ve 12 kişilik ekiple hemen olay yerine intikal ettik. Olay yerine geldiğimizde örtü yangını şeklinde ilerliyordu. İş makinesi yardımıyla yangının önünü kestik ve ardından kontrol altına aldık. Ekiplerimiz soğutma çalışması yaptı." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Kaplumbağa Jandarma İtfaiye AFAD Muş Yaşam Güncel Haberler

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