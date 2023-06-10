Muş'ta çiftçilere traktör eğitimi verildi

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince traktör ve tarım aletlerini kullanan çiftçilere eğitim verildi. Jandarma Trafik Tim Komutanı Astsubay Yaşar Cingöz, traktör ve tarım araçları konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince traktör ve tarım aletlerini kullanan çiftçilere eğitim verildi.

Yaygın Beldesi Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans salonunda verilen eğitimde Jandarma Trafik Tim Komutanı Astsubay Yaşar Cingöz, traktör ve tarım araçları konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Cingöz, yaptığı açıklamada, mevsimsel koşulların artması nedeniyle tarım araçlarının trafiğe çıkmasıyla oluşabilecek kazaları önlemek için eğitim düzenlediklerini söyledi.

Amaçlarının traktör kazalarını en aza indirerek kazalardan kaynaklı ölüm ve yaralanmaların önüne geçebilmek olduğunu belirten Cingöz, bu nedenle eğitimlere çok önem verdiklerini ifade etti.

Eğitimin çok verimli geçtiğini bildiren sürücü Abdullah Ekelik, "Bu tür eğitimler sürücüler için çok faydalıdır. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi.

Programın ardından sürücülere reflektör ve broşürler dağıtıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü Trafik Timleri tarafından ilk 5 ayda 2 bin 500 traktör ve tarım aracı sürücüsüne eğitim verildi.