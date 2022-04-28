Muş'ta çiftçiler silajlık mısır ekimine başladı

MUŞ (AA) - Muş'un en büyük geçim kaynakları arasında yer alan silajlık mısır ekimi için tarlaya inen çiftçiler, tohumları toprakla buluşturmaya başladı.

Merkeze bağlı Kıyık köyünde çiftçilik yapan Mustafa Sönmez, gazetecilere, Sütaş ile yapılan anlaşma gereği köyde yaklaşık 3 bin dönümde silajlık mısır ekimi yaptıklarını söyledi.

Firma tarafından çiftçilere gübre ve tohum tedariki yapıldığını aktaran Sönmez, şöyle konuştu:

"Biçme ve nakliye ücreti firma tarafından karşılanacak. Bu açıdan çiftçiler için büyük bir avantaj. Firma alım fiyatlarında yapılan artışlarla köyde yemlik mısır ekimi yapmak için 58 çiftçi ile sözleşme yaptı. Hava şartları beklediğimiz gibi olursa 21 bin ton ürün beklentimiz var. Silajlık mısırın işçiliği az, hasadı da firma tarafından yapılıyor. Pazarlama sıkıntımız olmayacak. Çünkü alım garantisi var. Sütaş bu teminatı vermeseydi biz ekim yapamazdık."

Çiftçi Rıdvan Durmuş ise daha önce buğday ektiğini, şu anda ise Sütaş ile yaptığı sözleşmeden dolayı 50 dönüm alanda silajlık mısır ekimine başladığını ifade etti.