Muş'ta Çiftçiler Şeker Pancarı Hasadının Ardından Buğday Ekimi Yapıyor

Muşlu çiftçiler, şeker pancarı hasadının ardından arazilerine buğday ekmeye başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, basın mensuplarına, merkez ve ilçelerde güzlük ekimlerin yapıldığını söyledi.

Mevsim şartlarının iyi gitmesiyle şeker pancarı sökümlerinin ardından bu ekimlerin devam edeceğini belirten Gün, Muş'un hem bitkisel hem de hayvansal üretim konusunda önde gelen illerden olduğunu vurguladı.

Gün, Muş'ta 357 bin hektar tarıma elverişli arazi olduğunu, bunların büyük bölümünde de sulama imkanının bulunduğunu ifade etti.

Yıldız Alparslan Tarım İşletmesinde görevli ziraat mühendisi Yusuf Yavuz ise 36 bin 500 dönümde güzlük buğday ekimi yaptıklarını dile getirdi.

Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere birçok ildeki çiftçilere tohum verdiklerini belirten Yavuz, "Geçen yıl 30 dekar alanda buğday ekimi gerçekleştirdi. Bu yıl yoğun talep üzerine 36 bin 500 dekara çıkardık. Havanın sıcak ve güneşli geçmesi halinde kısa sürede ekimi bitireceğiz. İşletmemizde modern ekipmanlarla çalışıyoruz." dedi.