Muş'ta çiftçiler ot hasadına başladı Muşlu çiftçiler yağışlı geçen sezonun ardından ot hasadına başladı. Muşlu çiftçiler yağışlı geçen sezonun ardından ot hasadına başladı. Muş Ovası'nda metrekare başına düşen yağış miktarının artması, tarımsal üretimin ve ot çeşitliliğinin artmasına katkı sundu. Tandoğan köyünde çiftçilik yapan 65 yaşındaki Aydın Güneş, AA muhabirine, geçen yıla göre ot hasadına erken başladıklarını söyledi. Geçen sene yaşanan kuraklığın besicileri olumsuz etkilediğini belirten Güneş, "Kuraklık nedeniyle yem bulmakta sıkıntı yaşadık. Bu sene etkili olan yağışlar tarım üretimini artıracak. Geçen seneye göre üretimde yüzde 70 artış bekliyoruz. Bu açıdan çok mutluyuz. Kuraklık endişemiz kalmadı." diye konuştu. Çiftçi Mehmet Zeki Yükselen ise bu yıl il genelindeki yağışlı havanın erken hasat yaptırdığını kaydetti. Yağışların ot verimini artırdığını anlatan Yükselen, "Geçen yıl hayvanlarımın ot ihtiyacını Güneydoğu Anadolu Bölgesinden karşıladım. Bereketli bir yıl bekliyoruz. Hayvanlarımızın yem ihtiyacını çayırlarımızdan biçtiğimiz ot, yonca ve samanla karşılıyoruz." dedi. AA / Sabri Yıldırım - Güncel Aydın Muş Güncel Haberler

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