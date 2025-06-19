Muş'ta Çiftçiler Ot Biçme Sezonuna Hazır

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muşlu çiftçiler, yaz sıcağına rağmen kışlık yem ihtiyaçlarını karşılamak için ot biçme mesaisine başladı. Traktörler yardımıyla tarlalarda yoğun bir çaba sarf eden üreticiler, bu yıl yağışların mevsim normallerinde seyrettiğini belirterek verimin arttığını ifade ettiler.

Muş'ta çiftçilerin ot biçme mesaisi başladı

MUŞ - Muşlu çiftçiler, ot biçme sezonunun gelmesiyle birlikte sabahın erken saatlerinden itibaren arazide mesai yapmaya başladı.

Tarım ve hayvancılığın önemli geçim kaynakları arasında yer aldığı kentte çiftçiler, yaz sıcağına rağmen hayvanların kışlık yem ihtiyacını karşılamak için yoğun çaba sarf ediyor. Günün ilk ışıklarıyla tarlaların yolunu tutan üreticiler, traktör yardımıyla biçtikleri otları daha sonra patoz yardımı ile saman haline getirerek kışa hazırlıyor.

Merkeze bağlı Karabey köyünde çiftçilik yapan Mevlüt Uslu, bu yıl kentte yağışların mevsim normallerinde seyrettiğini belirterek, verimin önceki yıllara göre daha iyi olduğunu ifade etti. Uslu, "Ot biçme sezonumuz başladı. Sabah saat 06.00'da gelip akşam 19.00'a kadar tarlada çalışıyoruz. Eskiden buralar hep tırpanla biçiliyordu, ama artık traktör kullanıyoruz, bu da bizim için daha rahat oluyor. Şu an tırpancı bulmak çok zorlaştı, zaten pek ihtiyaç da kalmadı. Otu traktörle biçip, ardından patoz yardımıyla saman haline getiriyoruz. Bu otları kışın hayvanlarımıza vermek için biçiyoruz, yani kış hazırlığı yapıyoruz. Hayvanı olan otunu istifliyor, hayvanı olmayan ise biçtiğini satıyor. Gelirimiz de bundan ibaret. Ot zamanında biçilmeli, yoksa verimi düşüyor. Muş Ovası'nda şu anda yapımı devam eden sulama projesi tamamlandığında, bizim arazilerimiz de suya kavuşacak inşallah. O zaman daha fazla tarım yapabileceğiz" dedi.

Traktörü ile köylünün otunu biçerek geçimini sağlayan Hasan Bozkurt, "Ot sezonunda traktörle ot biçerek geçimimi sağlıyorum. İlk olarak sezon başladığında kendi köyümün otunu biçiyorum burayı tamamladıktan sonra Bingöl'ün Karlıova ilçesine gidiyoruz orada ot biçiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSHAK GÜNGÖR - Güncel
Türkiye'de ölüm oranı en yüksek ve en düşük olan iller belli oldu

İşte Türkiye'de ölüm oranı en yüksek ve en düşük olan iller
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırvat serbest dalışçı Vitomir Maricic'den su altında en uzun süre nefes tutma rekoru

Suyun altında 29 dakika nefesini tutarak adını Guinness'e yazdırdı
Aziz Yıldırım'dan kendisine hakaret eden Erol Bilecik için flaş hamle

Aziz Yıldırım'dan kendisine hakaret eden Erol Bilecik için flaş hamle
Oktay Kaynarca yaşadığı pişmanlığı yıllar sonra açıkladı

Oktay Kaynarca yaşadığı en büyük pişmanlığı yıllar sonra açıkladı
ATM kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın

ATM kullananlar dikkat: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın
Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti

Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti
Ticaret Bakanlığı'ndan Kocaeli'de boş araziye salatalık döken kişiye dev ceza

Bakanlık o görüntüler üzerine harekete geçti! Dudak uçuklatan ceza
Marmaray'daki 'Mavi gömlekli' için vur emri! Başkasını vurunca deşifre oldular

"Mavi gömlekli" için vur emri! Başkasını vurunca deşifre oldular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.