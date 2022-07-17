Çiftçiler hayvanları için kışlık yem mesaisine başladı - Haberler

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Çiftçiler hayvanları için kışlık yem mesaisine başladı

AA - Sabri Yıldırım - Güncel
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Muş'ta, sabah erken saatlerde tarlalarına giden çiftçiler, kavurucu sıcağa rağmen hayvanların kışlık yiyecek ihtiyacını gidermek için çaba gösteriyor.

Muş'ta, sabah erken saatlerde tarlalarına giden çiftçiler, kavurucu sıcağa rağmen hayvanların kışlık yiyecek ihtiyacını gidermek için çaba gösteriyor.

Hayvancılığın yoğun yapıldığı kentte, günün ilk ışıklarıyla tarlaların yolunu tutan çiftçiler, biçtikleri otu patoz makinesinde saman haline getiriyor.

Kavurucu sıcağa aldırış etmeden tarlalarda çalışan çiftçiler, elde ettikleri samanı traktörlerle köylerine taşıyarak hayvanların kışlık yem ihtiyacını karşılıyor.

Düzkişla beldesinde çiftçilik yapan Asım Ongür, hayvanların kışlık yem ihtiyacını karşılamak için çalıştıklarını söyledi.

Otları patozda öğüttüklerini anlatan Ongür, "Bu yıl yağışların fazla olması sayesinde ot veriminde artış oldu. Hava sıcak olduğu için çalışmakta zorlanıyoruz. Hava o kadar sıcak ki motor hararet yapmasın diye kaputunu açık tutuyoruz. Hayvanların ihtiyacını karşılamak için çalışmak zorundayız." dedi.

AA / Sabri Yıldırım - Güncel

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