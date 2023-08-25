Muş'ta cayrokopterle trafik denetimi gerçekleştirildi

Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, cayrokopterle trafik denetimi gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kazaların önlenmesi ve vatandaşların güvenli şekilde törenlere katılımının sağlanması amacıyla önlemler alındı.

Bu kapsamda, Malazgirt/Ahlat ve Malazgirt/Bulanık kara yolunda cayrokopter ile havadan trafik denetimi yapan ekipler, sürücüleri uyardı.