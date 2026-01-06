Haberler

Çatıdan düşen kar kütlesi, park halindeki otomobile zarar verdi

Güncelleme:
Muş'ta 5 katlı bir binanın çatısında biriken kar kütlesi, park halindeki bir otomobilin üzerine düşerek hasara yol açtı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

MUŞ'ta 5 katlı bir binanın çatısından düşen kar kütlesi, park halindeki otomobile zarar verdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi Murat Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Caddedeki 5 katlı bir binanın çatısında biriken kar kütlesi, aniden kayarak park halindeki otomobilin üzerine düştü. Kar, otomobilin tavan ve bagaj kısmında çökmeye sebep oldu. Otomobilin arka camı da kırılırken olay sırasında çevrede kimsenin bulunmaması olası bir tehlikeyi önledi.

İş yeri önünde bekleyen bir kişinin çatıdan düşen kar kütlesini izlemesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
