Muş'ta Çatıdan Düşen Kar Kütlesi Otomobile Zarar Verdi

MUŞ'ta 5 katlı bir binanın çatısından düşen kar kütlesi, park halindeki otomobile zarar verdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi Murat Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Caddedeki 5 katlı bir binanın çatısında biriken kar kütlesi, aniden kayarak park halindeki otomobilin üzerine düştü. Kar, otomobilin tavan ve bagaj kısmında çökmeye sebep oldu. Otomobilin arka camı da kırılırken olay sırasında çevrede kimsenin bulunmaması olası bir tehlikeyi önledi.

İş yeri önünde bekleyen bir kişinin çatıdan düşen kar kütlesini izlemesi güvenlik kamerasına yansıdı.