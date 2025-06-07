Muş'ta Bulunan 4 Kurt Yavrusu Rehabilitasyona Alındı

Muş'ta Bulunan 4 Kurt Yavrusu Rehabilitasyona Alındı
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Muş'ta bitkin halde bulunan 4 kurt yavrusu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde koruma altına alındı. Hayvancılık yapan bir aile tarafından bulunarak yetkililere teslim edilen yavruların, tedavi ve rehabilitasyon süreçleri başladı.

Muş'ta bitkin halde bulunan 4 kurt yavrusu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde koruma altına alındı.

Karaağaçlı beldesindeki İskender Yaylası'nda hayvancılık yapan aile tarafından bitkin halde bulunan 4 kurt yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Bir süre veteriner tarafından bakımları yapılan kurt yavruları, tedavi ve rehabilitasyonları için Van YYÜ Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

Kontrollerde iki aylık oldukları belirlenen kurt yavrularına özenle bakan merkezdeki görevliler, yavruların iyileşmeleri için bakım ve rehabilitasyon sürecine başladı.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, AA muhabirine, doğal hayatın devam etmesi için faaliyet yürüten kurumlarla koordinasyonu sağlayarak ekolojik dengenin bozulmadan devam etmesi için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Yaban hayatının korunmasına katkı sağlama gayretinde olduklarını belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Muş'ta hayvancılık yapan aile tarafından bulunan 4 yavru kurdu merkezimizde koruma altına aldık. Doğada hayvan yavrularını yalnız görüyorsak yakınında muhakkak annesi var. Hemen almayalım. Hayvanları annelerinden uzaklaştırmamak gerekiyor. Hayvanların en iyi yetişeceği ortam doğal yaşam alanlarıdır. Tüm vatandaşlarımızın bunu bilmesini istiyoruz. Koruma altına aldığımız yavru kurtları da doğaya kazandırmak için çalışmalara başladık. Merkezimizde bir nevi kreş hizmeti veriyoruz. Burada uzun süre misafir edeceğimiz, bakımlarını yaptığımız yavruları daha sonra asıl yaşam alanları olan doğaya bırakacağız."

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel
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