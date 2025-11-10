Haberler

Muş'ta Besicilerin Sıcak Bölgelere Zorlu Yolculuğu Başladı

Muş'ta besiciler, kışın zor koşullarını aşmak için 120 bin küçükbaş hayvanı sıcak illere götürmek üzere yola çıktı. Yaklaşık 20 gün sürecek yolculukla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 5 ay kalmayı planlıyorlar.

Muş'ta hayvan yetiştiricilerinin sürüleriyle, sıcak bölgelere günler süren zorlu yolculuğu başladı.

Kentte hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle besiciler, sürülerini sıcak illere götürmek için yola koyuldu.

Binlerce küçükbaş hayvanla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne doğru ilerleyen besiciler, mayısa kadar Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa ve Mardin'de konaklayacak.

Muş Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Sami Konuk, AA muhabirine kentteki 400 besicinin yaklaşık 120 bin küçükbaş hayvanı kışı geçirmeleri için sıcak illere götürmeye başladığını söyledi.

Hayvan yetiştiriciliğinin zorlu bir iş olduğunu belirten Konuk, şunları kaydetti:

"Yetiştiricilerimiz zorlukları göz önüne alarak işlerini yapıyorlar. Her yıl yaklaşık 120 bine yakın hayvanımız Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illere gidiyor. Dönüşlerin başlamasıyla yaylalarımız hayvan varlığıyla şenleniyor. Hayvan sayımız artıyor. İlimizde küçükbaş hayvan varlığımız 1 milyon 400 bindir."

Besicilerden Şeyhmus Erten de kentte kış şartlarının zorlu geçtiğini, bu nedenle hayvanları sıcak bölgelere götürdüklerini ifade etti.

Yaklaşık 20 gün süren zorlu yolculukla Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsalında kiraladıkları meraya ulaşacaklarını belirten Erten, "Burada yaklaşık 5 ay kalacağız. İlkbaharda tekrar döneceğiz. Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. İşimiz zordur. Gece gündüz dağdayız. Dededen ve babadan kalma hayvancılığı sürdürüyoruz." dedi.

Fetullah Ağar da "8 gündür yoldayız. Kışın fazla kar yağdığı için küçükbaş hayvanlarımızı sıcak bölgelere götürüyoruz. Orada 6 ay kaldıktan sonra Muş'a dönüş yapıyoruz. 20 gün daha zorlu bir yolculuğumuz var." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
