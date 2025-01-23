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Muş'ta Besiciler 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Muş'ta Besiciler 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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Muş'un Beşparmak köyünde yaşayan besiciler, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' fotoğraf oylamasına katılarak çeşitli kategorilerdeki başarılı fotoğrafları seçtiler. Besiciler, özellikle 'Haber', 'Doğal Yaşam ve Çevre', 'Spor' ve 'Günlük Hayat' kategorisindeki fotoğrafları inceledi.

Muş'ta kırsalda yaşayan besiciler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kente 27 kilometre uzaklıktaki Beşparmak köyünde yaşayan besiciler, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan oylamada, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "İsmi silinirken" ve Murat Şengül'ün "Devrilen diktatör, "Haber" kategorisinde Fatih Aktaş'ın "Protestocu kız" fotoğraflarını seçen besiciler, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Hussain Ali'nin "Çamur deryası", "Günlük Hayat" kategorisinde Elif Öztürk'ün "100 yıl sonra", "Spor" kategorisinde Tayfun Coşkun'un "Şov zamanı" adlı karesine oy verdi.

Besicilerden Fatih Yüzgüllü, AA'nın düzenlediği oylamada çok başarılı fotoğrafların yer aldığını söyledi.

Yüzgüllü, "Biz de beğendiğimiz fotoğrafları seçtik. İnşallah seçtiğimiz fotoğraflar birinci olur. Güzel kareler vardı. Fotoğrafları seçerken zorlandık." dedi.

Besicilerden Şahin Yüzgüllü ise fotoğrafları çeken muhabirleri tebrik etti.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
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