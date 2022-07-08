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Muş'ta bayram öncesi alışveriş yoğunluğu arttı

AA - Sabri Yıldırım - Güncel
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Muş'ta bayram öncesi alışveriş yoğunluğu arttı

Muş'ta ilçesinde bayram arifesinde pazarlarda alışveriş yoğunluğunun arttığı gözlendi.

Muş'ta ilçesinde bayram arifesinde pazarlarda alışveriş yoğunluğunun arttığı gözlendi.

Kurban Bayramı öncesinde market, kasap ve tatlıcılara gelen kent sakinleri eksik kalan ihtiyaçlarını tamamlamaya çalıştı.

Kentteki iki noktada seyyar satıcılar için kurulan pazarda temel ihtiyaçlarını karşılayan vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu.

Vatandaşlardan Fesih Salçan, bayram öncesinde herkesin gelen misafirlerini karşılamak için hazırlık yaptığını söyledi.

İnsanların alışverişlerini daha çok pazar yerlerinde yaptığını anlatan Salçan, yoğunluktan memnun olduklarını dile getirdi.

AA / Sabri Yıldırım - Güncel

Kurban Bayramı alışveriş Muş Güncel Haberler

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